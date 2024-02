IL questiona tutela sobre números do desemprego

O Iniciativa Liberal (IL) tem dúvidas quanto aos números do desemprego que têm sido apontados pelo Governo Regional.

Em nota enviada às redações, a Representação Parlamentar do partido na Assembleia Legislativa Regional da Madeira dá conta de algumas questões que terá colocado à secretária regional com a tutela desta pasta, Ana Sousa. Entre essas questões são lançadas dúvidas como "qual o peso dos programas governamentais de emprego na economia?"; "qual o peso dos programas governamentais de emprego na dívida pública?", "que estudos, se é que foram feitos, atestam da qualidade deste tipo de programas, a maior deles de caracter temporário?", entre outras.

A missiva da responsabilidade do deputado único do IL, Nuno Morna, aguarda, agora, por respostas que possam ser esclarecedoras em relação a vários aspectos relacionados com este tema.