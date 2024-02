PAN Madeira reforça importância do envelhecimento activo

No âmbito da pré-campanha às eleições legislativas nacionais, o PAN Madeira visitou a associação ADENORMA, em São Vicente. Na ocasião, Marco Gonçalves, cabeça-de-lista à Assembleia da República pela Madeira, afirmou que é necessário olhar para o social com "uma visão abrangente e não descurar as necessidades da população mais idosa".

Temos que olhar para o social com uma visão abrangente e não descurar as necessidades da população mais idosa. Por vezes consideramos que determinadas respostas são as mais adequadas, contudo, é necessário ajustar às necessidades da população e ter em consideração que variam de Concelho para Concelho. É por isso que serviços de proximidade são fundamentais, pelo conhecimento aprofundado que têm da população local, dos serviços disponíveis, da própria identidade daquela comunidade e das respostas que melhor se adequam às suas necessidades Marco Gonçalves

A comitiva do Pessoas - Animais - Natureza, através desta visita, conheceu o trabalho desenvolvido pela associação, sobretudo no que diz respeito a actividades de promoção do envelhecimento ativo e combate ao isolamento da população mais idosa.

"O combate ao isolamento, melhoria dos transportes públicos e acessibilidades tem estado na agenda do partido, inclusive, o aumento do valor atribuído no âmbito do Complemento Regional para Idosos que estava previsto no orçamento e aumento dos apoios às associações de cariz social", refere nota enviada pelo PAN.

A ADENORMA promove actividades lúdicas, pedagógicas e faz acompanhamento social dos idosos, indo ao encontro das suas necessidades, nomeadamente na atribuição de ajudas técnicas, idas a consultas, apoio ao nível da alimentação com cariz sustentável e preocupação a nível ambiental.

A concluir, o partido realça que uma das suas prioridades, no que diz respeito ao nível das políticas para a 3.ª idade, passa pela "revisão regular para o cálculo da actualização das pensões, sendo esta uma medida nacional do programa de governo do partido, de modo a garantir uma vida condigna, onde estejam asseguradas não só as necessidades básicas, como as adequadas para uma vida com dignidade".