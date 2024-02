DIÁRIO percorre os trilhos do MIUT entre 2024 a 2026

O Madeira Island Ultra-Trail (MIUT) passa a contar a partir deste ano e até 2026 com um novo parceiro.

Já no próximo mês de Abril, assim como nas edições do 2025 e 2026 o DIÁRIO de Notícias da Madeira irá ‘desafiar’ os trilhos daquela que é a mais prestigiante prova internacional de trail running a realizar em solo regional e nacional.

Em ano de estreia absoluta do MIUT no novo circuito mundial da modalidade, World Trail Majors, DIÁRIO e Clube de Montanha do Funchal (CMOF) ‘deram as mãos’ de forma a dar uma ainda maior mediatização do evento madeirense e reforçando a sua promoção das marcas.

O acordo foi celebrado na tarde de hoje e para os próximos três anos (2024 a 2026), com os responsáveis máximos a mostrarem-se satisfeitos pelo ‘projecto’ que não só engrandece o clube e a empresa como também promove o evento e a Região como destino turístico cada vez mais virado para o desporto de natureza.

“Esta parce entre o DIÁRIO e o Clube de Montanha do Funchal tem por objectivo a mediatização do MIUT® nas diversas componentes, de modo a levar a todos as nossas audiências as vertentes de uma prova que mobiliza mais de 3 mil atletas e que envolve cerca de cinco mil acompanhantes, logo, de relevante interesse público”, começou por adiantar Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da EDN.

“É um acordo para três anos em que vamos disponibilizar conteúdos noticiosos em ‘primeira mão’ e diversas abordagens editoriais relacionadas com o evento em todos os nossos meios.” Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da EDN.

A transmissão streaming do MIUT, com autorização exclusiva em termos de meios ligados à imprensa regional, um estúdio multimédia junto à linha de chegada, instalada em Machico, bem como passatempos e campanhas exclusivas de subscrições do DIÁRIO, com vantagens para os sócios do clube são algumas das novidades a incluir na edição de 2024, assim como em 2025 e 2026.

Segundo ainda Ricardo Miguel Oliveira “a cobertura editorial multimédia para o MIUT, terá uma forte abrangência, através do DIÁRIO, dnoticias.pt, D7, TSF e redes. Para além da dimensão editorial, esta parceria envolve toda a EDN, nomeadamente as vertentes comerciais e de marketing”.

Sérgio Lopes presidente do CMOF fez questão de adiantar, que esta parceria é sem dúvida uma mais-valia para o evento, nomeadamente com um forte impacto em termos regionais, levando a que cada vez mais madeirenses possam ser fortes adeptos’ da prova e da modalidade de trail running.

“Há que salientar que o MIUT tem uma grande projecção em termos internacionais e após a pandemia tem vindo a crescer em termos de atletas e em termos de mais nacionalidades a marcarem presença e, neste contexto a mediatização internacional tem vindo a crescer também”, começou por adiantar.

“Esta parceria com o DIÁRIO é também uma forma de reforçar e criar um ainda maior ambiente em termos regionais. É sem dúvida uma mais-valia para que se possa criar e reforçar uma ‘cultura’ de trail com a população madeirense e num evento internacional que é considerado como o mais importante a realizar-se em solo português." Sérgio Lopes, presidente do Clube de Montanha do Funchal

Refira-se que a edição deste ano vai irá percorrer os inúmeros 'trilhos' madeirenses nos dias 27 e 28 de Abril e conta com mais de 3.500 atletas, distribuídos por cinco provas distintas (115, 85, 60, 42 e 16 quilómetros).