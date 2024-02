Capitania prolonga aviso e cuidados para a agitação marítima

Tal como previsto pelo IPMA, a agitação marítima irá prolongar-se até domingo, assim também a Capitania do Porto do Funchal prolonga os avisos à população e à navegação para o estado do vento e do mar. Nomeadamente para a orla marítima, até às 6h00, mas apenas de amanhã, 24 de Fevereiro, prevendo-se que continue a actualizar estes avisos em vigor na costa Norte da Madeira - mas nunca é demais ter atenção a Sul -, bem como na costa do Porto Santo.

Com vento de quadrante Norte, moderado a fresco, por vezes muito fresco, além da visibilidade boa a moderada, a ondulação será o maior problema, nomeadamente, como referido, nas costas Norte com ondas de Noroeste com 2 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 5 metros, enquanto que nas costas a Sul as ondas são de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros, tanto numa ilha como na outra.

Por esses motivos, "recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", adverte a Capitania que, ainda assim deixa três recomendações que deviam merecer a melhor atenção de quem ler.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;