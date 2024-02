Sara Barros Leitão orienta Masterclasse de Teatro no Baltazar Dias

No próximo dia 17 de Fevereiro, o Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), servirá de 'palco' à masterclasse 'Dramaturgia e processos de criação artística', que será orientada por Sara Barros Leitão.

"Ao longo da sessão, a actriz, encenadora e dramaturga Sara Barros Leitão partilhará diversas ferramentas que usa nos seus processos de criação artística. Também serão reveladas e alvo de conversação as dúvidas e inquietações que a mesma tem, mas que para as quais não tem sempre resposta", revela a organização.

A masterclasse decorre entre as 14 e as 16 horas, e tem como requisito que os participantes sejam ou estudantes de teatro ou profissionais de teatro.

A inscrição é realizada na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, mediante disponibilidade. A lotação está limitada a 30 pessoas.

Esta actividade integra a programação da Câmara Municipal do Funchal para a temporada artística de 2023/2024. Mais concretamente, faz parte de um programa que culmina com o espectáculo 'Um Guião para um País Possível', a ter lugar no TMBD, nos dias 17 e 18 de Fevereiro, às 18 horas.