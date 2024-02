Possível indemnização pelo tempo de detenção vai para solidariedade

Após três semanas de detenção para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção, Pedro Calado, arguido por suspeitas de corrupção na Madeira, afirma que "nunca" tentará ter "qualquer benefício" relacionado com o processo.

Questionado sobre se apresentará queixa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos pelos inéditos 22 dias de detenção, o ex-autarca do Funchal afirma que, neste momento, está focado no "esclarecimento do que tiver de ser esclarecido" pelo que "não está nada decidido". Perante uma possível indemnização, garante que "esse dinheiro será todo revertido a instituições particulares de solidariedade social para ajuda a pessoas mais desfavorecidas".

Nunca vamos tentar ter qualquer beneficio com situação alguma. Foi o tempo que a justiça demorou, nós temos de compreender, estamos aqui para colaborar. Pedro Calado

O também ex-vice-presidente do Governo Regional da Madeira, falava à chegada ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, onde atentou que o "tempo excessivo" em que decorreu a fase de interrogatório foi "necessário" para "recolha, apresentação e análise de provas", resultando "num trabalho exemplar" por parte do juiz de instrução criminal que teve "tempo para analisar tudo o que estava no processo".