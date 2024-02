Tomaram posse os novos corpos sociais do Coro de Câmara da Madeira

Tomaram posse na passada sexta-feira, os novos corpos sociais do Coro de Câmara da Madeira (CCM), para desempenharem funções no biénio 2024/2025.

Uma única lista apresentou-se às eleições, que decorreram com a presença de 84% dos sócios da agremiação; estes deram um voto de confiança aos novos dirigentes, alguns deles numa perspectiva de continuidade, com 60,4% dos votos expressos a ratificarem a lista apresentada, que tem como presidente da direcção José Júlio de Castro Fernandes.

"É intenção dos actuais órgãos sociais proporcionar os meios necessários para o CCM continuar a desenvolver um trabalho de qualidade e a sua divulgação no maior número de locais, nacionais e internacionais, possível", refere nota enviada.

"Projectos postergados desde há 4 anos serão de novo reavaliados, reestruturados e concretizados, na medida do possível. Novos desafios estão também em análise, no seguimento do êxito unanimemente reconhecido que foi o espectáculo (três sessões), em Dezembro último, com o grupo 'The Gift'", lê-se na nota.

É ainda referida uma aposta na "melhoria das condições físicas da sede do grupo, e a sua dinamização com diversas actividades", que estão no programa para os próximos dois anos, assim como a continuação da interacção com outros grupos corais e musicais, regionais e nacionais..

A programação da temporada artística para 2023, ainda em construção, já tem algumas actividades marcantes, que a seu tempo serão divulgadas.

Os presidentes dos vários órgãos são os seguintes:

Mesa da Assembleia Geral – Armando José da Silva Correia

Direcção – José Júlio de Castro Fernandes

Conselho Fiscal – Luís Manuel de Oliveira Ricardo