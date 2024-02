O Naval Beach Club celebra no dia 1 de Março a abertura do Revolucion Craft Cocktail Bar, localizado no primeiro andar do estabelecimento, situado no Clube Naval do Funchal. De terça a sábado, entre as 16h e as 24h, entusiastas de cocktails encontrarão um novo santuário à beira-mar, pronto para transformar as suas experiências sensoriais com uma assinatura distinta e criações inovadoras, por Telma Rodrigues e Miguel Gouveia.

O menu no Revolucion Bar é uma revelação da criatividade de Telma Rodrigues e Miguel Gouveia, os talentosos mestres por trás da experiência que é o Revolucion Bar. Os ingredientes frescos e as combinações audaciosas irão transportá-lo para um mundo de sabores revolucionários.

Para além dos saborosos cocktails, teremos também disponível um menu de comidas variado que poderá degustar com uma deslumbrante vista mar.

Visite o Naval Beach Club no dia 1 de Março, pelas 18h, e venha ser parte da inauguração do Revolucion Craft Cocktail Bar, com intervenção artística e animação do projecto Meia Esquadria.

Meio Esquadria Project é um projecto único, desenvolvido na Ilha da Madeira. Um trio que combina um DJ set, acompanhado por uma actuação ao vivo de guitarra eléctrica com cenários surreais de projecções de videoarte.

Nuno Marcial, viveu entre o Brasil e Portugal, destacando-se pela sua sonoridade refinada nos seus DJ sets em grandes clubes de renome no Brasil. É reconhecido pelo público mais requintado na cidade de São Paulo como um dos mais aprazíveis DJs de Soulful House e Deep.

Bruno Lucas é provavelmente um dos guitarristas de rock mais versáteis e alternativos da região. Com formação no conservatório de música, tem estado em vários projectos e bandas em Portugal e Inglaterra. Criou em 2016 Inner Monster com sons de metal experimental. É responsável pela banda sonora de uma peça de Ahau Marionetas. O seu último projecto chama-se Tin Can Man, com temas originais. É uma fusão entre Ambient, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Post- Punk e Rock Gótico.

Nascido em Lisboa, Mário Lopes é um conhecido artista visual que escolheu a ilha da Madeira para viver nos últimos anos. Apresentou trabalhos em locais como o Misty Fest Sintra, Pavilhão de Portugal em Lisboa entre muitos outros. Fundou projectos como Glitch Visuals Artists e Visual Sound View.