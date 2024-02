Google suspende programa de criação de imagens de pessoas após detectar problemas

A Google anunciou hoje a suspensão da criação de imagens de pessoas no seu instrumento de Inteligência Artificial (IA) generativa Gemini, depois de "problemas recentes" com esta funcionalidade.

O conglomerado da informática tinha lançado este novo programa nos EUA, no início de fevereiro, mas ainda não estava disponível na Europa.

Desde então surgiram críticas nas redes sociais a apontar erros sobre algumas imagens criadas, em particular relativos ao género e à diversidade em acontecimentos históricos.

Vários utilizadores realçaram que o Gemini estava a sub-representar as pessoas brancas nas imagens geradas.

"Estamos a procurar resolver os problemas recentes ligados à funcionalidade geração de imagens do Gemini. Entretanto, vamos suspender a geração de imagens de pessoas e, em breve, vamos disponibilizar uma versão melhorada", disse Jack Krawczyk, o diretor de produto na Google que está a dirigir o projeto Gemini, à AFP.

Desde o fim de 2022 e com o sucesso do ChatGPT, a IA generativa, capaz de produzir toda a espécie de conteúdos [texto, som, imagem ou vídeo] a simples pedido formulado em linguagem corrente, suscitou uma mobilização massiva e todos os grandes operadores do setor tecnológico se envolveram no desenvolvimento de instrumentos para as organizações e os particulares.

Cada vez mais desenvolvida, esta tecnologia também suscitou desenvolvimentos análogos no sistema de alertas.

Na semana passada, vinte das empresas mais avançadas neste domínio, entre as quais Meta, Microsoft, Google e OpenAI, anunciaram o seu compromisso com o desenvolvimento de novas técnicas para identificar conteúdos com mentiras ou enviesamentos produzidos com recurso à IA.