Câmara Municipal do Funchal aprova abertura de 28 vagas para estágios

A Câmara Municipal do Funchal vai abrir 28 vagas para estágios a serem desenvolvidos nas mais diversas áreas, desde a limpeza urbana, urbanismo e cemitérios. Este é um investimento no valor de 250 mil euros, que hoje foi aprovado em reunião de Câmara.

Tal como explicou a presidente da Câmara Municipal, houve alteração no regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, pelo que quem não tenha escolaridade obrigatória pode também concorrer. Falamos de programas com a duração de um ano, podendo ser prorrogado 24 meses, isto com um valor mensal de 820 euros.

Cristina Pedra indicou que, também nesta reunião, foi aprovado o pagamento de 260 candidaturas de bolsas de estudo, no valor de 220 mil euros. Este ano, deram entrada, nos serviços camarários 2.300 candidaturas, sendo que "o actual executivo fez o reforço das verbas de modo a poder contemplar a classe média, mas também «a população com menos recursos financeiros". Esta é uma bolsa cujo montante pode variar entre os 250 e os 1.100 euros. A autarca explicou que um casal, com um filho, com rendimentos de 3.400 líquidos "consegue obter bolsa de estudo", no que denominou "consciência social" da actual vereação executiva, "contrariamente ao anterior executivo".

A presidente reiterou que foi colocado um tecto máximo "porque há famílias com rendimentos de milhares de euros por mês, que consideramos não deviam ser um target de receber dinheiros do erário público" nesta matéria das bolsas de estudo. "Comparativamente a 2021, aumentamos o valor das bolsas em 76%, com um orçamento de 2,2 milhões de euros", admitiu.

Outra das decisões foi a aprovação de "uma isenção das taxas para as campanhas de vacinação animal ,que se estima chegue a 700 animais vacinados e 300 com identificação electrónica". A campanha começa já no próximo mês e chega, novamente, a todas as freguesias do Funchal.