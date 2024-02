Saiba o que hoje é notícia

Os guardas prisionais iniciam um período de praticamente duas semanas de greve às diligências, um protesto convocado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) que pode comprometer o transporte de presos aos tribunais.

Segundo o pré-aviso da greve, que vai decorrer entre as 00:00 de hoje e as 23:59 de 25 de fevereiro, a paralisação tem por objetivo a "valorização e dignificação dos profissionais", a "reestruturação de suplementos remuneratórios" e a "aprovação do sistema de avaliação de desempenho dos profissionais do corpo da guarda prisional já concluído".

Os guardas prisionais têm também marcado presença nos protestos das forças de segurança no último mês, motivados sobretudo pela atribuição de um subsídio de missão à Polícia Judiciária que deixou de fora, não só a guarda prisional, mas também a PSP e a GNR.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Gil Vicente e o Vizela fecham a 21.ª jornada da I Liga portuguesa, com barcelenses a procurarem a afastar-se da zona perigosa e os vizelenses sair da última posição.

Vindos de uma derrota em casa do Benfica, para a I Liga, e com o Vitória de Guimarães, para a Taça de Portugal, o Gil Vicente procura somar o nono encontro seguido sem perder em Barcelos para o campeonato.

Em caso de triunfo, o Gil Vicente, atualmente na 11.ª posição, com 22 pontos, pode afastar-se da zona de despromoção direta - o Desportivo de Chaves é 17.º, com 14 - e do 15.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, ocupado pelo Casa Pia, com 20.

Com quatro derrotas seguidas e 10 jogos sem vencer na I Liga, o Vizela é 18.º e último, com 13 pontos, e procura deixar a lanterna-vermelha.

O encontro que fecha a 21.ª ronda está marcado para as 15:30 e terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Izidoro, do segmento alimentar, e os da Elo, da área automóvel, estão hoje em greve, adiantaram os sindicatos que os representam.

Os trabalhadores reclamam, segundo um comunicado divulgado pelo Stiac, um "salário mínimo na empresa de 910 euros em janeiro de 2024", aumentos salariais "dignos", a "negociação de um contrato coletivo para o setor das carnes", um Acordo de Empresa, a "atualização do subsídio de alimentação para sete euros diários" e horários semanais de 35 horas. Além disso, reivindicam o "gozo do feriado de Carnaval", o fim da precariedade, a progressão na carreira, o "gozo do dia de aniversário do trabalhador ou de filho até 12 anos", 25 dias de férias para todos, diuturnidades, melhores condições de trabalho e a negociação do caderno reivindicativo.

Por sua vez, na Elo, os trabalhadores resolveram realizar um dia de greve hoje "pelo gozo do feriado de Carnaval", pois - diz a União dos Sindicatos de Setúbal, em comunicado - "a entidade patronal teima em discriminar trabalhadores, considerando que os trabalhadores filiados no sindicato que se recusou a assinar a perda de direitos, nomeadamente a adaptabilidade horária, não têm direito ao gozo do feriado".