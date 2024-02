Funchal apresenta Plano de Acção Climática do Município

Realiza-se, hoje, pelas 10 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, o Seminário de Lançamento do Plano de Acção Climática do Município do Funchal.

O Plano de Acção Climática do Município do Funchal traçará, além de um diagnóstico territorial atualizado em necessária articulação com os dados e práticas da Região, um quadro estratégico e operacional para um conjunto integrado de medidas e acções de mitigação/descarbonização e de adaptação às alterações climáticas a implementar no concelho.

O Funchal é o primeiro município da região a avançar com um plano desta natureza.

O Município do Funchal considera as alterações climáticas como um dos desafios mais importantes do século XXI. Nesse sentido, e considerando a “Lei de Bases do Clima”, que define as bases da política do clima, no que se configura como o momento oportuno para reforçar, actualizar e alavancar o trabalho municipal desenvolvido neste domínio

O evento contará com a presença de diversos actores locais, desde entidades públicas como privadas.

Ainda esta terça-feira, pelas 16h30, presidente da CMF, Cristina Pedra, apresentará as conclusões da reunião entre a ACIF- Associação Comercial e Industrial do Funchal e o ‘trade’ turístico da capital sobre a implementação da taxa turística, no Edifício dos Paços do Concelho.

Taxa turística no Funchal avança em 2024 "Foi, hoje, decidida a abertura do procedimento para a implementação da taxa turística", anunciou a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Reunião Plenária n.º 26: A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 9 horas.

10h00/18h00 O padre Carlos Macedo, que esteve à frente da Paróquia de São João, na Ribeira Brava, está na Madeira para uma semana de evangelização. Hoje dará sessões de atendimento ao público, na Capela do Bom Jesus, no Funchal, entre as 10h e as 13 horas e das 14h às 18 horas. Segue-se a eucaristia.

Padre Carlos Macedo regressa à Madeira para visita de evangelização O padre Carlos Macedo, que esteve à frente da Paróquia de São João, na Ribeira Brava, está de regresso à Madeira para uma semana de evangelização, entre os dias 19 e 24 de Fevereiro. 'Maria - Mulher da nova Aurora' é o tema central da sua vinda à Madeira.

11h30 A Delegação da Madeira, que participará no XV Congresso da CGTP-IN, sob o Lema “Garantir Direitos! – Combater a Exploração! – Afirmar Abril por um Portugal com Futuro!”, dará uma conferência de imprensa na Casa Sindical, sita à Rua do Bom Jesus, n.º 9 – 1.º F, no Funchal.

12h00 A CDU organiza uma iniciativa política sobre transportes, junto à porta principal do Centro Odinot, no Funchal, onde intervirá a candidata às próximas Eleições Legislativas, Sílvia Vasconcelos.

16h30 A coligação ‘Madeira Primeiro’ (PSD/CDS) às próximas Eleições Legislativas Nacionais do dia 10 de Março promove uma iniciativa política junto ao Banco de Portugal, no Funchal.

CULTURA

14h30 O Teatro Municipal Baltzar Dias, no Funchal, acolhe a oficina ‘Sons no Teatro’, de Tatiana Martins.

17h00 O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura a exposição temporária ‘Arribar – Artes de Cura e Protecção’. Além da abertura da mostra, será também apresentado publicamente o terceiro documentário da série ‘Museus Vivos’, projeto que pretende divulgar estudos etnográficos de rituais e técnicas, recolhidos junto da população e que, neste número, tem o mesmo tema da mostra. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcará presença nesta cerimónia.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social e Dia do Animal de Estimação:

1567 - Morre, com 47 anos, Estácio de Sá, fundou em 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.

1720 - No Brasil, é criada a capitania de Minas Gerais, que fica separada da de São Paulo, para a exploração das minas de ouro.

1756 - São concedidos privilégios a criadores de bichos-da-seda, política acompanhada da plantação de amoreiras, para se limitar a importação do tecido e promover a produção.

1808 - Invasões francesas. Junot limita o Exército português a cinco regimentos de infantaria: três de cavalaria, um batalhão e um esquadrão de caçadores.

1878 - Adriano de Paiva Brandão, professor da Academia do Porto, publica o artigo sobre a telescopia, na base da transmissão de imagem à distância.

1891 - O Governo de João Crisóstomo limita a liberdade de reunião e de associação, em nome da manutenção da "paz social".

1906 - Estudantes do Liceu do Carmo manifestam-se em Lisboa contra a Monarquia.

1909 - No diário parisiense Le Figaro é publicado o "Manifesto do Futurismo", do italiano Emilio Filipo Marinetti, ponto de partida do movimento estético.

1920 - Morre, com nove anos, Jacinta Marto, de gripe espanhola. Jacinta Marto é uma dos três pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima.

- Nasce o Sporting Clube Vasco da Gama, clube fundado por jovens operários, que leva o basquetebol a muitos jovens dos bairros do Porto.

1928 - O Reino Unido reconhece a independência da Transjordânia.

1938 - O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Anthony Eden, demite-se em desacordo com a política de apaziguamento do primeiro-ministro Neville Chamberlain em relação a Adolf Hitler.

1944 - II Guerra Mundial. As forças aéreas britânicas e norte-americanas atacam a indústria aeronáutica alemã.

1952 - Lisboa recebe a IX Sessão do Conselho do Pacto Atlântico.

1960 - Morre, com 82 anos, o poeta António Correia de Oliveira, autor de "Verbo Ser e Verbo Amar".

1965 - A nave espacial norte-americana Ranger 8 despenha-se na superfície lunar, depois de ter transmitido para a Terra cerca de sete mil fotografias do solo da Lua

1967 - O chefe do Estado indonésio Sukharno entrega o poder ao general Suharto.

1969 - Surgem os Cadernos do Grupo de Estudos e Intercâmbio de Documentos, dirigidos por Nuno Teotónio Pereira.

1974 - Rebenta uma bomba no Quartel-general português, em Bissau, na Guiné.

1975 - Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, Melo Antunes, Pereira Pinto, Almada Contreiras, Costa Martins e Vasco Lourenço apresentam o projeto de institucionalização do MFA -- Movimento das Forças Armadas.

1976 - Morre, aos 88 anos, René Cassin, Prémio Nobel da Paz em 1968, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da ONU.

1978 - Morre, com 76 anos, o poeta e escritor Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, professor da Faculdade de Letras de Lisboa, autor de "Mau Tempo no Canal".

1980 - O Presidente norte-americano, Jimmy Carter, anuncia o boicote aosJOgos Olímpicos de Moscovo, uma vez terminado o prazo imposto para que a URSS retire as suas tropas do Afeganistão. Os EUA anunciam o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscovo.

1983 - Francisco Lucas Pires é eleito presidente da comissão política do CDS.

1986 - A polícia italiana anuncia a detenção de Michele Greco, principal chefe da Mafia siciliana.

1988 - A agência noticiosa norte-americana UPI é vendida ao grupo World News Wire.

1991 -- O Presidente albanês, Ramiz Alia, assume o controlo do Governo. A estátua do líder comunista Enver Hoxha é derrubada em Tirana.

1993 -- Morre, com 69 anos, Samuel Torres de Carvalho, Sam, "cartoonista" e desenhador, criador de Heloísa e de O Guarda Ricardo.

- Início das emissões regulares da TVI/Canal 4, segundo canal privado de televisão em Portugal.

1999 - O Congresso do PSD reconduz Marcelo Rebelo de Sousa na liderança mas não lhe atribui a maioria de dois terços para constituir a Alternativa Democrática com o CDS-PP.

2003 - O Parlamento açoriano aprova, por unanimidade, um decreto Regional que cria o Plano Regional da Água.

- Morre, aos 95 anos, o escritor francês Maurice Blanchot, autor de "Le Dernier Homme".

2004 - Eleições legislativas no Irão dão a vitória aos conservadores religiosos. A abstenção atinge os 70 por cento.

2005 - Eleições legislativas. O PS liderado por José Sócrates, obtém 45 por cento dos votos e consegue, pela primeira vez, a maioria absoluta com 120 deputados.

- Morre, com 67 anos, Hunter Stockton Thompson, escritor e jornalista norte-americano, autor de "Hells Angels".

2007 - Ministros do Ambiente da União Europeia chegam a acordo para reduzir em 20 por cento as emissões de gases com efeito de estufa até 2020.

- O Parlamento timorense ratifica o tratado de partilha dos recursos do Mar de Timor com a Austrália.

- Morre, aos 93 anos, Carl Henning Pedersen, pintor dinamarquês, cofundador do movimento de arte Cobra, dito "Hans Christian Andersen do mundo da pintura".

2008 - A lei dos vínculos, carreiras e remunerações é promulgada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, depois de retiradas as normas consideradas inconstitucionais

- A atriz Maria de Medeiros é nomeada "Artista UNESCO para a Paz", é a primeira portuguesa a alcançar tal distinção

2009 - A Entidade Reguladora para a Comunicação Social rejeita as duas únicas candidaturas (Telecinco, S.A. e Zon II - Serviços de Televisão, S.A.) ao quinto canal de televisão generalista em sinal aberto.

- Caso Freeport. Os empresários Charles Smith e Manuel Pedro são constituídos arguidos.

2010 - Fortes chuvadas na Madeira provocam a maior catástrofe natural dos últimos 100 anos. Dezenas de mortos, feridos e centenas de desalojados são o balanço da catástrofe. O Governo decreta três dias de luto nacional pelas vítimas da Madeira.

- Jessica Augusto bate o recorde europeu nas 2 milhas do UKA Aviva Grand Prix, com 9.19,39 minutos, em Birmingham, Inglaterra.

2011 - Em Marrocos, grupos de jovens manifestam-se em várias cidades para pedirem a Mohammed VI mais democracia, uma monarquia parlamentar, o fim da corrupção e a dissolução do governo e do parlamento.

2012 - Os acionistas da EDP aprovam a entrada dos chineses da Three Gorges no conselho geral e de supervisão e a continuidade de António Mexia à frente da comissão executiva da empresa até 2014.

2013 - O primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borissov, anuncia no Parlamento a demissão do seu Governo, na sequência de dez dias de manifestações no país contra os preços da eletricidade considerados elevados.

- Morre, com 88 anos, Donald Richie, escritor e crítico norte-americano, figura chave na divulgação da cultura e cinema japonês no ocidente.

- Morre, aos 86 anos, Isabel César Anjo, escritora que publicou para a infância, em parceria com a artista plástica Maria Keil.

2014 - Confrontos entre manifestantes armados e a polícia em Kiev, Ucrânia, causam dezenas de mortos, levando ao agudizar do conflito.

- A cimeira extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa recomenda, em Maputo, a adesão da Guiné Equatorial à organização.

2015 - Os grupos parlamentares da maioria PSD/CDS-PP, PS, PCP, BE e "Os Verdes" decidem por unanimidade conceder honras de Panteão Nacional ao futebolista Eusébio da Silva Ferreira.

- Morre, aos 80 anos, José Moaiane, general moçambicano, histórico da Frelimo - Frente de Libertação de Moçambique.

2016 - A realizadora Leonor Teles vence o Urso de Ouro da competição de curtas-metragens, do Festival Internacional de Cinema de Berlim, pelo filme "Balada de um Batráquio".

2017 -- Morre, aos 90 anos, José Fernandes Fafe, primeiro embaixador português em Havana, Cuba, depois do 25 de Abril.

2019 - A moção de censura do CDS-PP ao Governo é chumbada pelas bancadas do PS, BE, PCP, Verdes e PAN, contando com votos favoráveis dos democratas-cristãos e do PSD.

2020 - Covid-19: Coreia do Sul regista a primeira morte.

- O bloco dos conservadores e ultraconservadores no Irão vence as eleições legislativas.

- A Assembleia da República aprova na generalidade os cinco projetos para despenalização da morte medicamente assistida.

- Morre, aos 71 anos, Pedro Rocha Baptista, antifascista, escritor e ensaísta, cofundador do jornal de oposição ao Estado Novo "O Grito do Povo", deputado à Assembleia Municipal do Porto.

- Morre, aos 56 anos, o cantor cabo-verdiano Jorge Neto.

- Morre, aos 67 anos, o economista Joaquim Pina Moura. Membro do Partido Comunista Português (1972-1991), aderiu ao Partido Socialista em 1995, foi ministro das Finanças e Economia de governos de António Guterres, administrador da GALP e presidente da Iberdrola Portugal.

2021 - A judoca portuguesa Rochele Nunes conquista a medalha de prata no Grand Slam de Telavive, ao perder na final do combate de +78 kg diante da francesa Romane Dicko.

2022 - O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) conquista pela segunda vez a Volta ao Algarve, após a quinta e última etapa ganha pelo colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe).

PENSAMENTO DO DIA

Linguagem é sempre duplo sentido, alusão. Só os autossuficientes supõem que dizem o que querem e com todo o rigor. Não há tal Vitorino Nemésio (1901-78), escritor, comunicador e professor universitário português

Este é o quinquagésimo primeiro dia do ano. Faltam 315 dias para o termo de 2024.