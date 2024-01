Trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira avançam com greve à falta de resposta

Os trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM)ameaçaram, hoje, avançar com uma greve caso a administração não responda até amanhã, dia 26 de Janeiro, à proposta de revisão do Acordo de Empresa (AE) para 2024, apresentada pela Federação dos Sindicatos (FESAHT) no passado dia 23 de Novembro de 2023.

O 'ultimato' consta de uma resolução aprovada por unanimidade num plenário de trabalhadores realizado na quarta-feira, 24 de Janeiro.

"Na falta de resposta positiva, por parte da empresa, como forma de protesto e luta" , os trabalhadores da "decidem recorrer à greve no dia 8 de Fevereiro de 2024", avança um comunicado do Sindicato nacional dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos.