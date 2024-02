'Zara', a embarcação que afundou a caminho do Porto Santo há 36 anos

A embarcação ‘Zara’ afundou, na zona da Travessa, em Janeiro de 1986. Só 36 horas depois, é que os tripulantes e passageiros acabariam por ser resgatados, quando já se temia o pior.

Essa mesma embarcação tinha saído do Funchal com destino ao Porto Santo com quatro tripulantes e dois passageiros, transportando material destinado à obra da marina da ilha dourada.

Seria o navio ‘Black Prince’, um barco norueguês, a localizar a balsa que abrigava estes náufragos, cerca de 36 horas depois do afundamento do ‘Zara’. Muita gente acorreu ao porto do Funchal para assistir à chegada dos seis resgatados.

Um dos tripulantes relatou que o barco sofreu com o embate de uma onda, “não havendo tempo para mais nada”. Ainda tentaram pedir ajuda via rádio, mas sem sucesso, restando seguir para a balsa, à espera de ajuda. Garantiram que todos sabiam nadar, mas estavam longe da costa. O vento forte ainda fez com que se aproximassem do Bugio e da Deserta, mas sem qualquer hipótese de acostar.

A balsa viria a ser detectada pela tripulação do ‘Black Prince’ com recurso a very-lights, que provocaram sinais de fumo, visíveis a alguma distância. Depois de resgatados, foi-lhes dada comida e água, embora em pequena quantidade, a fim de evitar problemas por terem estado tanto tempo sem comer.