Hotel Vila Baleira Porto Santo aposta na sustentabilidade

O Hotel Vila Baleira acolheu nas suas instalações, nos últimos três anos, a ONGD AIDGLOBAL — Associação que tem como objetivo Agir, Incluir e Desenvolver através da Educação, promovendo uma Cidadania Global —, cedendo um escritório e colaborando em projectos e iniciativas de capacitação em torno de temas como o Desenvolvimento Sustentável.

"Através do seu escritório, no Hotel, a acção da AIDGLOBAL, no Porto Santo e na Madeira, sensibilizou e mobilizou cerca de 500 estudantes, 30 docentes e 100 outros profissionais para questões como os Direitos Humanos, a Interculturalidade e a Preservação do Ambiente", revela aquela unidade hoteleira através de uma nota de imprensa.

E acrescenta: "A adesão ao selo 'Porto Santo Sem Lixo Marinho' e a cedência de um espaço de trabalho, a título gratuito, mostram o compromisso da direcção do hotel para os Objectivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com enfoque no ODS 13 – Acção Climática e ODS 5 – Educação de Qualidade".

Revela igualmente que a delegação da AIDGLOBAL no Porto Santo encontra-se, actualmente, sediada numa sala da Escola do Farrobo, tendo para a tal a colaboração do Município do Porto Santo.

De acordo com a Fundadora e presidente da direcção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno, “é a união de esforços e o trabalho colaborativo entre sociedade civil, estado e empresas, assente no bem-comum, que permite desenvolver esforços ao nível da promoção dos direitos humanos”.

"Dar continuidade a esta cooperação frutuosa é desejo das entidades envolvidas", conclui a mesma nota.