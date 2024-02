Livro 'Casa Pequenina: A história do laço azul em poesia' é lançado no Forum Madeira

Natália Bonito vai estar no Forum Madeira, pelas 16 horas do dia 24 de Fevereiro, para apresentar o seu livro 'Casa Pequenina: A história do laço azul em poesia'. Esta é uma obra infantil que pretende alertar para a importância de proteger as crianças contra maus-tratos.

Este é o primeiro livro de Natália Bonito como escritora e editora e recorre a uma linguagem leve e acessível para contar a história da avó Bonnie Finney e do seu laço azul de uma forma metafórica, com o objectivo de reforçar um tema tão importante como os maus-tratos infantis.

“Pretendemos apoiar a nossa comunidade e dar palco ao talento madeirense e é com muito gosto que recebemos a escritora Natália Bonito para o lançamento do seu primeiro livro. Esta é uma óptima forma para alertar e sensibilizar a comunidade.”, afirma Rita Paixão, directora do Forum Madeira.