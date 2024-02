Duas mil pessoas assistiram ao espectáculo 'Da Irene, Com Amor'

As 18 sessões do espectáculo 'Da Irene, com amor', que tiveram lugar nos últimos dias, levaram ao Teatro Municipal Baltazar DIas cerca de dois mil madeirenses. As contas foram feitas pelo Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, que, em comunicado, diz que esta é a prova de ter sido bem sucedido o esforço para "dar protagonismo à cultura da Madeira".

Esta iniciativa da Associação Grupo Amigos do Teatro (GATO), com um elenco composto por mais de 30 actores, alunos e bailarinos, integrou a programação da Câmara Municipal do Funchal para a temporada artística de 2023/2024.

"Criada a partir do universo das personagens de Irene Lucília, a peça pretendia destacar a importância da memória e da identidade da ilha enquanto continha a presença das memórias dos actores que povoam um ilhéu imaginário", podemos ler na referida nota.