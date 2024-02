Orbán promete ratificação húngara de adesão da Suécia em breve

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, informou hoje que o Parlamento deverá ratificar a entrada da Suécia na NATO, no recomeço dos seus trabalhos, a partir de 26 de fevereiro.

"A nossa discussão com a Suécia está prestes a terminar. Estamos a avançar para a possibilidade de, no início da sessão da Primavera, podermos ratificar a adesão sueca", assegurou Orbán no seu discurso sobre o estado da nação, proferido em Budapeste.

Na sua intervenção, Orbán referiu-se às recentes negociações com o seu homólogo sueco, Ulf Kristersson, mostrando-se otimista sobre uma conclusão do processo de adesão da Suécia à Aliança Atlântica.

A Hungria e a Turquia bloquearam a integração da Suécia durante mais de um ano, mas depois de Ancara a ratificar, Budapeste ficou isolada na sua posição de bloqueio, apesar de Orbán e os ministros do seu Governo terem assegurado que não seriam os últimos a garantir a aprovação do processo.

Numa recente reviravolta nos seus argumentos sobre o atraso nesta aprovação, os deputados do Fidesz, partido de Orbán, garantiram que querem que a Suécia deixe de criticar a situação do estado da democracia na Hungria, antes de permitir a ratificação.

O Governo húngaro considera que as críticas suecas são injustas e o próprio Orbán propôs uma reunião com Kristersson para discutir o assunto, o que a Suécia não permitiu, afirmando que esta reunião só poderia ser realizada depois de o Parlamento de Budapeste aprovar a adesão.

Em 02 de Fevereiro, os deputados do Fidesz boicotaram uma sessão extraordinária do Parlamento convocada pela oposição para ratificar a adesão e agora deverá aguardar-se pelo retomar dos trabalhos parlamentares para permitir a ratificação da adesão sueca.