Meloni promete apoio em reunião com associações agrícolas

A primeira-ministra italiana reuniu-se hoje com associações agrícolas e prometeu medidas para garantir preços justos para os agricultores, numa altura em que continuam os protestos com tratores nas ruas em várias partes do país.

"Queremos abordar a questão muito importante dos custos de produção", disse Giorgia Meloni durante o encontro, segundo fontes citadas pela agência italiana ANSA.

A primeira-ministra italiana garantiu que o seu Governo quer "evitar que os produtos sejam vendidos abaixo do custo de produção e dar aos agricultores um preço justo".

Meloni disse que o Governo iria aumentar as verificações da aplicação da lei sobre práticas comerciais desleais e aumentar a monitorização dos preços dos produtos agrícolas e dos custos médios de produção das principais cadeias de abastecimento.

A governante assegurou ainda que uma medida de alívio fiscal para os agricultores seria alterada, em vez de completamente descartada, para garantir que fosse mais bem direcionada.

A questão pareceu criar algum atrito dentro do Governo, com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, a dizer que o alívio fiscal não era suficiente.

"Estou convencido de que podemos fazer ainda mais", disse o líder do partido de extrema direita La Liga.

Já o ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida, um dos principais membros dos Irmãos de Itália (FdI), partido de Meloni, respondeu dizendo que as isenções do imposto Irpef, que o Governo pretendia suspender completamente, permanecerão para 90% dos agricultores italianos.

Quatro tratores conduzidos por agricultores que representam a Redenção Agrícola, um dos vários grupos envolvidos nos protestos pacíficos de tratores em Itália, contra as políticas agrícolas europeias e nacionais e as dificuldades gerais no setor, passaram pelo Coliseu na manhã de hoje como parte de uma pequena manifestação na cidade.

Os tratores, buzinando e escoltados por viaturas policiais, foram recebidos com aplausos enquanto passavam, antes de seguirem para o Circo Massimo.

"Pela primeira vez os tratores entraram no coração da capital sem bandeiras atrás deles. É um grande resultado", disse o líder da Redenção Agrícola, Salvatore Fais.

Sobre as divisões cada vez mais evidentes dentro do movimento de protesto dos tratores, o responsável argumentou que "cada grupo tem os mesmos problemas e cada um trava as suas próprias batalhas".

Para esta noite, está marcada uma marcha de tratores no anel viário GRA da autoestrada de Roma.