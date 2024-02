UE decide em breve possível suspensão de acordo de associação com Telavive

O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros anunciou hoje que está para breve a decisão sobre a possível suspensão de um acordo de cooperação com Israel por causa da intervenção militar em Gaza.

"Está a ser estudado e mais tarde vamos decidir sobre isso", disse Josep Borrell, em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião ministerial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), no quartel-general da organização, em Bruxelas.

Josep Borrell foi convidado a participar na reunião como alto-representante para a Política de Segurança dos 27.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, enviaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir uma revisão do Acordo de Associação com Israel, por causa da resposta militar na Faixa de Gaza contra o movimento islamita Hamas, considerado pelos líderes dos executivos destes países, e não só, como desproporcionada.