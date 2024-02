Vice-Presidente dos EUA "garante apoio inabalável" à Ucrânia

A vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, defendeu hoje que o seu país deve ter uma posição de "apoio inabalável" à Ucrânia, evitando que fique dependente de "jogos políticos".

"Não podemos jogar jogos políticos. Os políticos não devem ter qualquer papel a desempenhar no que está fundamentalmente em jogo", disse Harris, que participa na Conferência de Segurança que decorre em Munique, numa altura em que os republicanos ameaçam bloquear o apoio norte-americano ao esforço de guerra ucraniano contra a invasão russa.

Kamala Harris e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram hoje à margem da conferência de Munique, dois anos depois de se terem encontrado no mesmo local, cinco dias antes do início da invasão russa, como lembrou a vice-Presidente dos EUA numa conferência de imprensa.

Embora a Ucrânia tenha uma necessidade crucial de novas entregas de armas, a vice-Presidente norte-americana tentou, em Munique, tranquilizar os seus aliados europeus face ao cenário de uma reeleição do republicano Donald Trump, que levanta receios de um regresso ao isolacionismo por parte dos Estados Unidos.

"Temos apoio bipartidário (...) daremos apoio inabalável. Nada disto tem a ver com o ciclo eleitoral", garantiu Harris, referindo-se ao facto de os Estados Unidos terem as eleições presidenciais em novembro próximo, a que voltam a concorrer o atual Presidente democrata, Joe Biden, e, provavelmente, o ex-Presidente republicano Donald Trump, que se tem oposto à dimensão do apoio norte-americano à Ucrânia.

Na sexta-feira, num discurso aos líderes mundiais, Harris tinha defendido uma visão do compromisso norte-americano oposta à de Donald Trump, garantindo que os Estados Unidos não recuariam.