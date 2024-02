Influência de Trump ameaça ajuda dos EUA

A influência de Donald Trump sobre os congressistas republicanos poderá bloquear o pacote de assistência à Ucrânia aprovado pelo Senado, apesar de existir uma maioria favorável à ajuda, avisou hoje em Londres o analista Dana Allin.

"A opinião pública nos Estados Unidos continua a ser fortemente favorável à ajuda à Ucrânia. O apoio dos republicanos está a diminuir, mas ainda ronda os 50%, enquanto o apoio dos democratas à Ucrânia continua a ser esmagador", explicou este especialista em política norte-americana do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS).

Isto sugere, continuou o professor adjunto de Estudos Europeus no Centro SAIS de Bolonha, em Itália, que continua a existir uma forte maioria bipartidária em ambas as câmaras do Congresso a favor deste pacote de ajuda à Ucrânia.

No entanto, acrescentou, o candidato à presidência Donald Trump pode tornar-se decisivo porque ele "domina o Partido Republicano".

"Se ele continuar a opor-se, eu diria que é incerto, se não duvidoso, que o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, leve este pacote de ajuda a votação", adiantou.

Uma coligação bipartidária de senadores aprovou na noite de segunda-feira um pacote de ajuda externa de mais de 95 mil milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e outros fins, numa votação de 66 votos a favor e 33 contra, que incluiu o voto favorável de 17 senadores republicanos.

O pacote inclui 10 mil milhões de dólares para ajuda humanitária a civis em zonas de conflito.

Os republicanos, que têm a maioria na Câmara dos Representantes, há meses que se opõem a mais financiamento para a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia.

O ex-presidente republicano e novamente candidato, Donald Trump, tem argumentado que os EUA não devem conceder ajuda externa, a menos que se trate de um empréstimo.

Dana Allin falava na apresentação do Balanço Militar 2024, publicado hoje pelo IISS, que inclui dados atualizados sobre as capacidades militares, inventários de equipamento e orçamentos de defesa de 173 países e faz análises sobre as diferentes regiões mundiais.

O documento revela que a despesa do conjunto dos países da NATO, excluindo os EUA, com o setor da Defesa militar aumentou em 32% desde 2014, início do conflito Rússia-Ucrânia.

Porém, o peso dos europeus ainda fica aquém do dos Estados Unidos nesta área, salientou o diretor-geral do IISS, Bastian Giegerich, que referiu que "Washington continua a ser o país que mais gasta, representando 40% da despesa global com a defesa e 70% do total da NATO".

"Os governos ocidentais encontram-se mais uma vez numa posição em que têm de decidir se fornecem a Kiev armas suficientes para desferir um golpe decisivo, em vez de apenas o suficiente para não perder", vincou.

Em 01 de fevereiro, os líderes da UE chegaram a um acordo para disponibilizar uma ajuda de 50 mil milhões de euros à Ucrânia, anteriormente bloqueada pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.