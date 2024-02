PSD em silêncio decide futuro na segunda-feira

Para já não está prevista qualquer declaração por parte dos principais dirigentes do PSD-M à decisão do Representante da República na qual mantém o actual governo de Miguel Albuquerque em gestão. Foi isso que disse há instantes.

O 'silêncio é de ouro' entre os social-democratas que nos contactos que tentamos estabelecer nenhum dos dirigentes quis comentar, além do que nos foi transmitido pelo presidente da Mesa do Congresso dos social-democratas, um dos elementos que tem chefiado a delegação que reuniu com Ireneu Barreto.

Essa manifestação é de que, será feita uma comunicação na segunda-feira, logo após a realização da Comissão Política Regional, através de Miguel Albuquerque, ainda presidente do partido.

Há pouco mais de uma semana, a comitiva de três figuras do PSD-M, que também integrava ainda pelo líder da bancada parlamentar, Jaime Filipe Ramos e pelo presidente do conselho de jurisdição, Rui Abreu, levou a Ireneu Barreto as soluções dos social-democratas para a crise que se instalou após a investigação judicial na Madeira.

À saída do Palácio de São Lourenço, João Cunha e Silva chegou afirmar que a "maioria parlamentar não pode ser desbaratada" e que cabe ao Representante da República decidir. Certo é que, no momento em que fosse conhecida a decisão, garantiu que o PSD, reuniria a comissão política de emergência, e no mesmo dia estaria em condições de apresentar um novo governo.

Essa reunião está já marcada para as 17h30, de resto, conforme o DIÁRIO já deu conta.