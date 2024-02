Kiev insiste que ajuda dos EUA é essencial para resistir a invasão

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, insistiu hoje que a ajuda dos EUA é essencial para resistir à invasão russa e pediu rapidez no uso do resultado do confisco de bens russos congelados.

Kuleba reuniu-se esta semana com o seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, durante a Conferência de Segurança de Munique, para uma conversa que abordou a situação da ajuda externa ao esforço de guerra ucraniano.

"Transmiti-lhe o sentido de urgência e as atuais necessidades prioritárias dos defensores da Ucrânia: munições, defesa antiaérea e capacidades de longo alcance", disse Kuleba numa mensagem divulgada na rede social X.

O chefe da diplomacia ucraniana disse ter apresentado argumentos suficientes para justificar o fornecimento ao seu país de mísseis ATACMS, com um alcance de 300 quilómetros.

"A ajuda militar contínua dos Estados Unidos é essencial", insistiu o ministro, que também teve a oportunidade esta semana de reunir com os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, a quem pediu maior rapidez nas decisões relativas ao confisco de bens russos congelados no âmbito das medidas restritivas a Moscovo, para que estes sirvam para ajudar a Ucrânia.

Em resposta aos apelos de Kuleba aos EUA, Blinken garantiu que o seu Governo "está comprometido com a defesa da Ucrânia e do seu futuro".

"Em Munique falei com Dmytro Kuleba sobre o apoio dos Estados Unidos aos esforços de recuperação e a uma Ucrânia livre e próspera", acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana.