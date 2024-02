Bom tempo continua, mas atenção ao vento e ao mar

Há uma velha expressão que diz que "o mar não está para peixes" e que, no caso nem se aplicaria a esta situação, mas é uma evidência que já vem de ontem e continua hoje, com a previsão de muito vento e ondulação forte, ao ponto da Capitania do Porto do Funchal ter emitido um aviso à navegação.

Assim, segundo o IPMA, apesar de a previsão do tempo para o Arquipélago da Madeira neste domingo, 18 de Fevereiro de 2024, ser de "céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã", há até a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na parte leste da ilha da Madeira".

O vento, calculam os meteorologistas, irá soprar "fraco a moderado (até 35 km/h) de Leste/Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 65 km/h", o que deve merecer atenção de quem pensa ir para a serra.

Apesar de uma "pequena subida da temperatura mínima", que eleva o nível de radiação ultravioleta para o 6 (laranja) para as duas ilhas habitadas, quando ontem estava no nível 4, tome atenção para a necessidade de "utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar", recomenda o IPMA nestes casos.

Refira-se que no Funchal, o céu estará geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, com o vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Leste, mas o mar não estará mesmo para aventuras.

Na costa Norte as ondas de Noroeste poderão chegar aos 2,5 a 3,5 metros e na costa Sul as ondas do quadrante Sul com 1,5 a 2,5 metros, podem não ser suficientes para desmotivar os mais afoitos, como ficou claro ontem, pois a temperatura da água do mar está bem convidativa, 20 a 21º Celsius.