Capitania do Porto do Funchal pede precaução devido a ondulação e vento fortes

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento e ondulação fortes para a orla costeira da Madeira, em vigor até às 6 horas de segunda-feira, 19 de Fevereiro, apelando à comunidade marítima e à população em geral para que tomem precauções.

Capitania lança aviso de vento forte e mau tempo no mar Após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pelas 16h32, um Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira", que corresponde "vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção", a Capitania do Porto do Funchal comunica a situação à população, num aviso que vigora até às 18 horas de amanhã.

Assim, e de acordo com a informação recebida pela Capitania do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se vento fresco a muito fresco de Nordeste, por vezes forte até início da tarde.

Pese embora seja e4sperada boa visibilidade na orla costeira, na costa Norte da ilha da Madeira as ondas, de Noroeste, poderão chegar aos 4 metros de altura, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros a partir da tarde.

Na costa Sul, andas de Oeste/ Sudoeste não deverão ultrapassar os 2,5 metros.

Face a estas previsões, a Capitania do Porto do Funchal recomenda os seguintes cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

"Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas";

"Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda";

"Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

