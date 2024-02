Nadadores-salvadores e fitas alertam para o risco na Praia Formosa

A Frente MarFunchal dediciu mobilizar hoje dois nadadores-salvadores para a Praia Formosa, devido ao risco que o mar apresenta e também à presença de muitos banhistas neste domingo de sol e muito calor.

Apesar de não ser habitual, visto estarmos fora da época balnear, esta prática tem sido ocasional, como forma de prevenção. Além disso, a entidade também entendeu colocar algumas fitas nas rampas de acesso à zona do calhau. Ainda assim, é de notar que a entrada na praia não se encontra interdita, mas sim o seu o acesso através das ditas rampas.

Fotos DR

Populares arriscam vida e tornam-se heróis na Praia Formosa Dois populares, um surfista de origem portuguesa e um cidadão marroquino, foram "cruciais" no resgaste dos dois jovens que estavam em apuros na Praia Formosa.

Na tarde de ontem, dois jovens não ganharam para o susto, ao terem desafiado a forte ondulação. Mesmo com o mar pouco convidativo a banhos, os rapazes decidiram nadar e acabaram por ser arrastados, sendo depois necessária a intervenção de meios de socorros e de alguns populares para que conseguissem regressar a terra em segurança.

Capitania do Porto do Funchal pede precaução devido a ondulação e vento fortes A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento e ondulação fortes para a orla costeira da Madeira, em vigor até às 6 horas de segunda-feira, 19 de Fevereiro, apelando à comunidade marítima e à população em geral para que tomem precauções.

Ainda na tarde deste sábado, a Capitania do Porto do Funchal lançou um aviso de vento forte e mau tempo no mar para todo o arquipelágo da Madeira, que vigora até às 6 horas de segunda-feira. Já nesta manhã, em que muitos aproveitam o bom tempo para deslocações às zonas costeiras, sejam para passeios à beira-mar ou até mesmo para alguns mergulhos, a mesma identidade voltou a pedir precaução à população, apelando para que tenham cuidado, especialmente na preparação de uma ida ao mar.