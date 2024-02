Grupo de Folclore Cultura Popular de Londres celebrou o quarto aniversário

O grupo de Folclore Cultura Popular constituído por emigrantes madeirense radicados em Inglaterra celebrou, ontem à noite, o quarto aniversário de existência, no Scalibrini Fathers Centro em Londres.

A comemoração contou com mais de duas centenas de emigrantes que marcaram presença no evento, onde foi servido um jantar, com animação de Paulino Santos e com o momento alto e esperado a actuação do grupo de folclore Cultura Popular.

O presidente do grupo, João Ascenção, emigrante natural de Santana, revelou ao DIÁRIO que pretendem fazer mais iniciativas alusivas às tradições e aos costumes madeirenses. Adiantou que no passado já fizeram a festa da vindima e este ano estão a preparar um conjunto de iniciativas a promover junto da nossa comunidade portuguesa radicada no Reino Unido.

“Estamos unidos em promover as nossas tradições madeirenses, veja como está esta sala hoje, completamente cheia e animada porque querem nos ajudar a promover a nossa cultura”, frisou João Ascensão que estava emocionado pela adesão.

Também quem marcou presença nesta comemoração, a convite do grupo de folclore Cultura Popular, foi o candidato do JPP às legislativas de 2024 pelo círculo da Europa, o madeirense Élvio Sousa.

O grupo de folclore Cultura Popular é composto por cerca de 30 elementos e actuam em diversas festividades e momentos importantes da comunidade portuguesa do Reino Unido.