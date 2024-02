Quase 2,5 milhões vacinados contra a gripe e mais de 1,9 milhões contra a covid-19

Quase 2,5 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe e mais de 1,9 milhões contra covid-19 desde o início da campanha de vacinação, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório de vacinação sazonal da DGS, que abrange o período entre 29 de setembro do ano passado e 11 de fevereiro, indica que foram vacinadas 2.475.279 pessoas contra a gripe e 1.968.444 com o reforço sazonal contra a covid-19.

A cobertura vacinal contra a gripe nos maiores de 60 anos está nos 65,95% e entre os 60 e os 69 anos não ultrapassa os 51,88%. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma cobertura de 75% nas pessoas com mais de 65 anos.

As farmácias administraram até agora mais de 70% das vacinas contra a gripe e mais de 69% do reforço sazonal contra a covid-19.

A DGS reduziu a idade elegível para a vacina da gripe para os 50 anos e a diretora-geral já admitiu poder reduzir ainda mais e abranger as pessoas de 45 anos ou mais. Porém, ressalvou que a atual prioridade continua ser a vacinação dos cidadãos com 60 ou mais anos.

Em janeiro, seis sociedades médicas portuguesas juntaram-se para insistir na importância da vacinação contra a gripe, que consideram a "base do esforço" para reduzir o impacto da doença, e reiterar que as vacinas são seguras e eficazes.

Nas conclusões, considerando todas as evidências científicas recolhidas, as entidades alertam que a vacinação contra a gripe "reduz significativamente as hospitalizações e a mortalidade em doentes imunocomprometidos e em doentes com doenças respiratórias", como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), doenças cardiovasculares e diabetes.

"Estes grupos de alto risco devem ser vacinados anualmente e os profissionais de saúde devem garantir a prescrição atempada, inclusive, no momento da alta hospitalar", sublinham.