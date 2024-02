Acidente na Monumental faz dois feridos ligeiros

Fruto de uma manobra mal calculada efectuada por um condutor de 82 anos quando este conduzia um veículo ligeiro de passageiros à saída de um parque estacionamento, na zona do Lido, na Estrada Monumental, resultou num acidente com ferimentos ligeiros tanto no condutor como noutro ocupante, de nacionalidade estrangeira, que obrigou a intervenção de uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal que após os primeiros socorros transportaram as vítimas ao Hospital Central.