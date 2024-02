Exército israelita admite "assassinatos seletivos" em Gaza

O Exército israelita confirmou hoje ter realizado uma série de "assassinatos seletivos" de membros do movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza no âmbito da invasão desencadeada após os atentados de 07 de outubro do ano passado.

De acordo com o Exército, "durante os últimos dias" foram "planeados e executados" vários "assassinatos seletivos" em Gaza especificando que, na quarta-feira, foram "eliminados cerca de 15 terroristas do Hamas", incluindo um membro da ala de segurança do grupo e "terroristas que participaram nos ataques de 07 de outubro".

Segundo as informações militares os aviões de combate da Força Aérea de Israel atacaram vários pontos em Gaza na quinta-feira "em apoio às forças terrestres" e que "foram destruídas numerosas infra estruturas subterrâneas, "bem como edifícios e posições da organização terrorista Hamas".

O Exército israelita sublinhou ainda que durante as últimas 24 horas foram efetuados ataques contra o centro da Faixa de Gaza em que morreram "um comandante" do Hamas e "um esquadrão terrorista" foi eliminado num ataque de um navio da marinha de Israel.

Por outro lado, as Forças de Defesa de Israel referiram-se também a "novos combates na cidade de Khan Yunis", no sul do enclave, um dos pontos mais afetados pelos confrontos das últimas semanas.

O Exército israelita lançou a ofensiva contra Gaza na sequência dos atentados do Hamas de 07 de outubro de 2023, que fizeram 1.200 mortos e 240 feridos.

Segundo as autoridades palestinianas 28.500 pessoas morreram na sequência da retaliação israelita em Gaza.