Pedro Nuno acusa presidente Chega de mentir, Ventura acusa líder do PS de ser impreparado

O secretário-geral do PS acusou hoje o presidente do Chega de apresentar propostas sem credibilidade e mentir aos portugueses, enquanto André Ventura lembrou José Sócrates e considerou Pedro Nuno Santos impreparado para ser primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos e André Ventura protagonizaram um frente-a-frente tenso, ao longo de 39 minutos, debate que foi transmitido pela TVI e que se realizou no período de pré-campanha para as eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

Os temas centrais do debate, em que nunca houve acordo entre os líderes do PS e do Chega, que se interromperam com grande frequência, foram justiça, saúde, fiscalidade e habitação.

Contra Pedro Nuno Santos, o presidente do Chega usou sobretudo a atuação de defesa do antigo primeiro-ministro José Sócrates na "Operação Marquês", com a "apresentação de recursos para atrasar a justiça".

"A mim preocupa-me a morosidade da justiça. Eu cá nunca fui condenado e, portanto, nunca senti a necessidade de recorrer. André Ventura já foi condenado por difamação e recorreu. Sentiu que deveria exercer esse direito", assinalou Pedro Nuno Santos, procurando apontar-lhe uma contradição.

André Ventura reagiu: "Está enganado, não fui condenado por difamação. Era um cível, não tem nada a ver com crime. Não sabe do que está a falar".

O presidente do Chega defendeu também a facilitação do arresto e do confisco de bens provenientes de corrupção, falando aqui no caso do antigo ministro socialista Manuel Pinho. O secretário-geral do PS contrapôs que essas figuras já existem no ordenamento jurídico nacional.

O secretário-geral do PS considerou que "a justiça está a funcionar" e que há mais meios para a investigação no combate à corrupção, embora admita introduzir aprofundamentos no plano legislativo.

Na saúde, o segundo tema do debate, o líder socialista disse que a proposta para que os jovens médicos formados pelo Estado sejam sujeitos a um tempo mínimo de serviço no SNS só será tomada após negociação com as estruturas representativas do setor.

Um ponto em que o presidente do Chega acusou o secretário-geral do PS de apresentar uma proposta "estalinista" para "amarrar" os médicos ao SNS. "Isto mostra bem como Pedro Nuno Santos é um candidato impreparado para ser primeiro-ministro", completou.

Pedro Nuno Santos contra-atacou, acusando André Ventura, tal como a AD e a IL, de pretender desviar recursos para o privado, e desvalorizou as suas propostas em geral.

"O André Ventura já quis extinguir o Ministério da Educação, já quis extinguir o Ministério da Saúde e o SNS, já quis acabar com o cargo de primeiro-ministro, entretanto muda. As posições de André Ventura e do Chega não são para levar a sério. Não tem um programa credível do ponto de vista financeiro, é irresponsável do ponto de vista financeiro, é irrealizável, promete tudo a todos, e, portanto, não é para levar a sério", declarou.

No domínio da fiscalidade, o líder do Chega estimou em dez mil milhões "em seis anos" a sua proposta para o aumento das pensões e redução dos impostos, e repetiu a tese de que será comportável para as finanças públicas com o país a crescer 4% ao ano - contas que o secretário-geral do PS afirmou que "não são para levar a sério" e realçando que o aumento de despesas é permanente.

Nesta fase do debate, Pedro Nuno Santos classificou como "cobardia" apresentar aos portugueses medidas que são irrealizáveis e tentou explorar o passado de André Ventura no PSD, dizendo que em 2013 não esteve ao lado dos protestos que então foram feitos por categoriais profissionais como os polícias ou os professores.

André Ventura, segundo Pedro Nuno Santos, "aderiu à ideologia da moda, para ver se consegue subir no sistema, porque foi sempre esse o seu objetivo: ser um político do sistema, a tentar subir no sistema, com um programa cheio de falsidades, um programa impossível, um programa que é uma irresponsabilidade financeira, que não dá para levar a sério".

"O parceiro que tanto deseja não o leva a sério", acrescentou, aqui numa alusão ao presidente do PSD, Luís Montenegro.

O presidente do Chega também optou por levar para o debate o passado, neste caso a ação de Pedro Nuno Santos enquanto ministro das Infraestruturas e da Habitação. Chamou-lhe "o ministro trapalhadas" e disse que geriu a TAP por WhatsApp.

"Pagámos uma indemnização por sua culpa e ainda fez uma figura sofrível a pedir esclarecimentos ao país quando sabia que tinha sido você a autorizar essa indemnização", acusou.

Em relação ao programa do PS para a habitação, reiterou a crítica de que "é uma mão cheia de nada", dando como exemplo a promessa socialista de aumentar as deduções com arrendamento em 50 euros ao ano até 2028, e declarou que durante os governos socialistas foi o período em que menos se construiu em Portugal.

"Mentira", reagiu logo a seguir o secretário-geral do PS, alegando que o seu adversário estava a mostrar perante as câmaras de televisão um gráfico sobre construção privada e contraponto que os executivos do PS lançaram o maior programa de construção pública.

Pedro Nuno Santos contrapôs que o Chega aposta em benefícios fiscais, que na sua perspetiva não resultam, e na reposição dos chamados "vistos gold", que obstaculizam o acesso à habitação pelas classes médias.

"Mostra que não tem preparação para ser primeiro-ministro", ripostou André Ventura, antevendo que Pedro Nuno Santos será um primeiro-ministro "frouxo" contra a corrupção -- uma acusação que motivou um protesto do líder socialista.

O debate terminou com o secretário-geral do PS a desafiar o presidente do Chega para esclarecer quem "são as forças vivas" do PSD que lhe deram a garantia de que haverá acordo de Governo, com ou sem Luís Montenegro, se houver maioria à direita no parlamento na sequência das eleições legislativas.

"Não tenho de dar nomes, nem de lhe dizer nada, porque você não é de direita nem é interlocutor", reagiu.