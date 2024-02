A semana da Alta Costura ocorreu entre 22 a 25 de Janeiro em Paris, onde foram apresentadas as colecções de Primavera/Verão 2024. Nos palcos estiveram mais de 20 desfiles de marcas já bem conhecidas nestas andanças.

Ao longo da semana da Alta Costura pudemos verificar que a criatividade não teve limites e que o requinte andou de rédea solta.

Inspire-se nas tendências de designers de renome e encontre na Epopeia uma selecção premium de tecidos ideais para dar vida às suas criações.

Rendas deslumbrantes - As rendas são um tecido delicado e versátil, adicionam um toque delicado e intemporal às suas criações. Na Epopeia Casa de Tecidos vai encontrar diversos tipos de renda, desde a Chantilly à Renda 3D, passando pela Soutache, Alençon, Bordada, Italiana, Guipure e Richelieu, sem esquecer a Renascença, cada uma delas com as suas características próprias e alta qualidade.

Cetins encantadores - Para que procura o luxo e a exclusividade, o Cetim é a escolha perfeita. Pode ser utilizado tanto na confecção de vestuário como para elementos decorativos, porém a sua fluidez e a aparência brilhante tornam-o perfeito para a criação de vestidos elegantes que se destacam em qualquer ocasião.

Para os que preferem uma peça mais exótica, o Sablé apresenta uma dupla face onde a alta qualidade está aliada à aparência elegante e requintada.

Visite a Epopeia Casa de Tecidos na Rua dos Tanoeiros n.º 45 onde irá encontrar variados tecidos de excelente qualidade e um serviço de atendimento personalizado.

