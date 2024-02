Gil Vicente e Vizela fecham a 21.ª jornada da I Liga

O Gil Vicente e o Vizela fecham hoje a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com barcelenses a procurarem a afastar-se da zona perigosa e os vizelenses sair da última posição.

Vindos de uma derrota em casa do Benfica, para a I Liga, e com o Vitória de Guimarães, para a Taça de Portugal, o Gil Vicente procura somar o nono encontro seguido sem perder em Barcelos para o campeonato.

Em caso de triunfo, o Gil Vicente, atualmente na 11.ª posição, com 22 pontos, pode afastar-se da zona de despromoção direta - o Desportivo de Chaves é 17.º, com 14 - e do 15.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, ocupado pelo Casa Pia, com 20.

Com quatro derrotas seguidas e 10 jogos sem vencer na I Liga, o Vizela é 18.º e último, com 13 pontos, e procura deixar a lanterna-vermelha.

O encontro que fecha a 21.ª ronda está marcado para as 15:30 e terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

Resultados e programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 jan:

Estrela da Amadora -- Portimonense, 3-0

- Sábado, 10 fev:

Farense -- Famalicão, 1-1

Moreirense - Desportivo de Chaves, 1-0

Boavista - Estoril Praia, 2-1

- Domingo, 11 fev:

Rio Ave - Casa Pia, 1-0

Sporting - Sporting de Braga, 5-0

Vitória de Guimarães - Benfica, 2-2

- Segunda-feira, 12 fev:

Arouca - FC Porto, 3-2

- Terça-feira, 13 fev:

Gil Vicente -- Vizela, 15:30