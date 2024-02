Diogo Ribeiro feliz com o título que o deixou sem palavras

Diogo Ribeiro assumiu-se feliz pelo título mundial de natação, o primeiro de um português, nos 50 metros mariposa, em Doha.

"Não tenho palavras neste momento", reagiu, rapidamente, o nadador do Benfica, de 19 anos, imediatamente após a prova.

Diogo Ribeiro conquistou a sua segunda medalha na disciplina, em Doha, ao nadar a distância em 22,97 segundos, à frente do norte-americano Michael Andrew (23,07) e do australiano Cameron McEvoy (23,08), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

"O inicio não foi bom mas estou muito feliz por ser campeão do mundo", rematou Diogo Ribeiro.

Em 2023, em Fukuoka, no Japão, Diogo Ribeiro tinha conquistado a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, com o segundo lugar na final de 50 metros mariposa, tornando-se já este ano no primeiro luso a chegar a duas finais.

O nadador do Benfica, recordista mundial júnior dos 50 metros mariposa, está ainda inscrito nos 50 metros livres, 100 metros livres e 100 metros mariposa dos Mundiais de 2024, distâncias em que já tem garantido o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.