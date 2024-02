JPP deixou "semente eleitoral" nos Açores

"Os resultados nos Açores não atingiram os objetivos, mas ficou a semente eleitoral para darmos continuidade à consolidação do projecto autonómico do JPP", afirmou Élvio Sousa, líder do partido que concorreu nas 'regionais' açorianas.

Face aos resultados conhecidos, o JPP não vai eleger um deputado para a Assembleia Legislativa dos Açores.

"Oficializaremos durante este ano a estrutura regional, e já na semana seguinte iremos preparar as eleições legislativas para a Assembleia da República, onde estaremos igualmente na corrida", promete.