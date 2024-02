Queda de árvore faz 14 feridos no parque de atrações espanhol de PortAventura

Catorze pessoas, duas delas em estado grave, ficaram hoje feridas quando uma árvore caiu sobre uma das atrações do parque PortAventura World, localizado perto de Barcelona, noticia hoje a agência espanhola de notícias, a EFE.

A árvore, de acordo com fontes da polícia local, os 'Mossos d'Esquadra' e do PortAventura, caiu na atração Tomahawk, aberta a menores e que, logo pela manhã, passou na inspeção interna de segurança realizada pelo próprio parque, devido aos fortes ventos que sopraram neste domingo nos municípios de Vilaseca e Salou, em Tarragona, onde está situado o parque.

Como consequência do acidente, o Sistema de Emergência Médica (SEM) atendeu catorze pessoas, duas das quais se encontram em estado crítico no hospital Joan XXIII de Tarragona e no hospital Bellvitge de Barcelona.

Três outras pessoas estão em estado menos grave nos hospitais de Santa Tecla, em Tarragona, e de Reus, não se sabendo ainda se há menores entre os feridos.

Os Mossos enviaram várias equipas para a zona com técnicos que estão a inspecionar o local do acidente para tentar confirmar que foi o vento forte que afeta a zona que derrubou a árvore.

De acordo com um comunicado do parque, "alguns ramos da árvore atingiram os clientes" que se encontravam na atração, que foram assistidos em primeiro lugar pelo pessoal médico do parque até à chegada dos técnicos do SEM.

"O PortAventura World está a acompanhar a evolução do seu estado, com total disponibilidade para oferecer a assistência necessária neste momento e total apoio às famílias", diz a empresa.

O parque indica que o que aconteceu é "um evento completamente alheio à operação e manutenção das atrações, que cumprem os mais elevados padrões de segurança e são sujeitas a rigorosos controlos diários" e sublinhou que oferece a sua "máxima colaboração" às autoridades.