ASKKSA continua com bons resultados em competições nacionais e regionais

A ASKKSA esteve, hoje, representada em 2 frentes competitiva na 2.ª jornada do Open Madeira, com Mini-Tigres e Tigres e na 2.ª edição Torneio de Karate de Ourique, desta feita com o Mini-Tigre, Yuri Dias.

"Finda a participação de Yuri, na prova organizada pelo CKO, este volta a marcar presença nos pódios, obtendo o 1.º lugar em Kata infantil masculino 8/9 anos e 2.º lugar em Kumite infantil 8/9 anos +30Kg", revela a ASKKSA Karate Shotokan Madeira.