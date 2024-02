Avelino Farinha continua a ser ouvido pelo juiz

O empresário madeirense, Avelino Farinha, ainda estará a ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, Jorge Bernardes de Melo, no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, no caso de alegada de corrupção na Região Autónoma da Madeira.

O líder do grupo AFA, indiciado por quatro crimes de corrupção, é o segundo de três arguidos detidos a ser interrogado pelo magistrado. A inquirição de Avelino Farinha começou na tarde de sexta-feira, prosseguiu no sábado e tem continuado esta segunda-feira, o terceiro dia de perguntas de respostas.

Entre o final desta tarde e esta terça-feira deverá começar a ser ouvido o ex-autarca Pedro Calado, cujo advogado de defesa já está no Campus da Justiça tendo em conta que o interrogatório do também ex-vice-presidente do Governo Regional poderá começar a qualquer momento.