Orquestra de Bandolins da Madeira dá concerto Especial de Natal na quarta-feira

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira irá acolher, na próxima quarta-feira, dia 11 de Dezembro, o concerto Especial de Natal da Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM).

Este evento promete "envolver o público no espírito natalício com um programa cuidadosamente preparado, que inclui interpretações de temas clássicos e contemporâneos desta época tão especial". O concerto contará com a participação das talentosas vozes madeirenses Cláudia Sardinha e Juliana Anjo.

De realçar que esta formação é a orquestra de bandolins mais antiga e mais jovem da Europa, sendo dirigida pelo maestro João André Martins desde 2015. Uma organização da Associação Recreio Musical União da Mocidade.

O espectáculo está marcado para as 21 horas tem uma duração de, aproximadamente uma horas e 30 minutos.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas on-line (Ticketline/ madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 1739).

No dia do concerto, no local do evento também estará a nossa bilheteira local a partir das 16 horas.

Pode ainda fazer reservas de bilhetes através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade.