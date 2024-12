Xarabanda dinamiza concertos de Natal

O grupo Xarabanda da Associação Musical e Cultural Xarabanda prepara-se para levar a palco, nos próximos dias, um conjunto de concertos de Natal, intitulado 'Cantigas ao Menino Jesus'.

Para o grupo Xarabanda, "é importante manter viva os sons e tradições do Natal madeirense", sendo que o álbum 'Cantigas ao Menino Jesus' já vai na 3.ª edição, mostrando o quanto é relevante todo o trabalho de pesquisa feito pela associação, quer a nível da música quer a nível dos instrumentos.

O interesse e aceitação destas músicas e tradição por parte da comunidade é o que mais nos motiva para continuar a fazer recolhas, arranjos, gravações e actuações para divulgar e manter a tradição do Natal Madeirense. Roberto Moniz, presidente da Associação Xarabanda

A Noite do Mercado de Santa Cruz acolhe já no próximo dia 7 de Dezembro, às 21 horas, um grande concerto de Natal, 'Cantigas ao Menino Jesus' pelo grupo Xarabanda.

Para este concerto, de forma a motivar e dar oportunidade aos mais jovens, assim como, apresentar novas sonoridades, o grupo Xarabanda convida dois jovens músicos que se têm destacado na área da música e dos instrumentos, nomeadamente Carlota Freitas na voz e Francisco Jesus na voz e cordofones madeirenses.

No dia 21, pelas 21 horas, o grupo estará presente na Noite do Mercado de Machico, apresentando este mesmo projecto 'Cantigas ao Menino Jesus'.

No dia 27, pelas 21 horas, ainda inserido na ‘Animação de Natal e Fim de Ano’, o grupo apresentar-se-á no palco da Avenida Arriaga, Placa Central do Funchal, mostrando aos locais e aos turistas aquela que é a 'Festa' madeirense, "num concerto cheio de belas melodias sacras e profanas da tradição natalícia local".

Actualmente, a formação do Xarabanda é composta pelos músicos, Roberto Moniz e Roberto Moritz, (braguinha, rajão, viola d’arame, viola, voz e coros) Filipa Camacho, (voz), Slobodan Sarcevic (acordeão), Carlos Figueira (viola baixo) e Duarte Salgado (percussão).

A Associação Musical e Cultural Xarabanda também estará presente no 'foyer' do Teatro Municipal Baltazar Dias, entre os dias 10 e 17 de Dezembro, com uma exposição documental sobre o ciclo de Natal tradicional madeirense, intitulada '43 Natais com Xarabanda'.

Além desta exposição, no mesmo local poderão também, assistir a concertos pelos grupos da associação, assim como, comprar alguns materiais publicados alusivos a este ciclo e realizar conversas 'in loco', com membros da associação que lhe poderão ajudar a compreender o que é a 'Festa' e a sua comemoração.

Para mais informações sobre os eventos dos grupos musicais da Associação Xarabanda ou adquirir a obra 'Discografia Completa do Xarabanda e sua História' (inclui o álbum 'Cantigas ao Menino Jesus') visite o site da Associação: www.xarabanda.pt.