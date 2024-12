Orquestra Clássica da Madeira apresenta recital comemorativo dos 500 anos de Camões

Este domingo, dia 8 de Dezembro, Orquestra Clássica da Madeira apresenta um recital de canto e piano totalmente dedicado aos sonetos de Luís Vaz de Camões, que foram musicados pelo compositor madeirense João Victor Costa, autor do Hino da Madeira.

A Orquestra e a sua direção artística, enquanto programadores, sentem a responsabilidade de homenagear os 500 anos de nascimento de Luís Vaz de Camões, celebrando assim a cultura em língua portuguesa de uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental Norberto Gomes, director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

O espectáculo insere-se no âmbito dos concertos de autor, que têm sido apresentados pela formação musical madeirense, ao longo da sua história.

A Orquestra Clássica da Madeira ao longo da sua história, e com incidência na última década, tem apresentado projectos artísticos e culturais que desafiam os próprios artistas, o público assim como, a própria proposta musical. Concertos de autor, neste caso concertos de um determinado compositor, são cativantes porque trazem sempre algo de especial à atmosfera das salas de concertos. Foram várias estéticas e linguagens de compositores vivos, ou de outros recentemente falecidos, que nos desafiaram nestas propostas. António Victorino D´Almeida, Luís Tinoco, Jorge Salgueiro, Mário Laginha, são alguns dos compositores a quem dedicamos concertos por inteiro através das suas inspiradas composições Norberto Gomes, director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Este recital, que terá lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 18 horas, presta assim homenagem a dois vultos da cultura portuguesa.

Luís Vaz de Camões, que este ano comemoramos 500.º do aniversário do seu nascimento, dispensa aqui referências pela sua amplitude, mas cabe aqui referir o significado histórico e valor patrimonial da sua figura, que é indubitavelmente uma das principais figuras da nossa rica História. Quanto a João Victor Costa, falecido em 2018, deixou-nos um legado na composição musical ainda a ser descoberto através do seu estudo e trabalhado para ser apresentado em público Norberto Gomes, director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Conforme destaca o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira em nota de imprensa, sobre este último, “Victor Costa escreveu nas várias formas musicais desde a canção, a sonata, o concerto, entre outras, e a Orquestra Clássica da Madeira, ainda durante a sua vida e até ao momento, tem apresentado nas suas temporadas de forma recorrente algumas das suas composições”.

“Esta abordagem para com a nossa música é uma responsabilidade e uma naturalidade que tem vindo a ser disseminada ao longo das nossas temporadas pelo valor musical e histórico de muitas destas obras que temos vindo a interpretar”, sublinha Norberto Gomes.

Espectáculo será protagonizado pelo tenor Alberto Sousa e o pianista Robert Andres.

O tenor Alberto Sousa, que nos últimos tem atuado em vários palcos internacionais, tem também participado noutros projectos, entre os quais: uma digressão de concertos de repertório belcantistico no Japão; La Traviata (Verdi), no Barga Belcanto Festival (Itália); uma digressão europeia de Orlando Paladino (Haydnt) com a Purpur Opera e o seu ‘debut’ no Gran Teatre del Liceu (Barcelona), com uma performance do Requiem de Mozart.

Sobre o pianista Robert Andres, apresentou-se em recitais, concertos com orquestra e música de câmara em vários países europeus, tal como na Venezuela e nos Estados Unidos. Colaborou com artistas como: Artur Pizarro, Lorenzo Di Bella, Grigori Zhislin, Anatoli Melnikov, Zakhar Bron, Chiara Isotton e Dejan Ivanovic. Desde 1997, é presidente da direcção e director Artístico da Associação dos Amigos do Conservatório de Música da Madeira, do Madeira PianoFest e das Masterclasses Internacionais de Piano da Madeira.

De realçar que a realização deste recital está integrada no acordo estabelecido entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira, e a Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito da Iniciativa “Parlamento mais perto”.

Os bilhetes custam 10 euros (com desconto para crianças e jovens) e estarão à venda no próprio dia do recital a partir das 17 horas, no local do concerto (entrada pela Rua dos Capelistas). Os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre, mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

PROGRAMA

João Victor Costa [1939 - 2018] – Sonetos de Luís Vaz de Camões

Amor é fogo que arde sem se ver

Busque Amor novas artes, novo engenho

Bem sei, Amor, que é certo o que receio

Eu cantei já, e agora vou chorando

Alegres campos, verdes arvoredos

Erros meus, má fortuna, amor ardente

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades

Aquela triste e leda madrugada

Coitado, que em um tempo choro e rio

Alma minha gentil, que te partiste

Que esperais, Esperança? Desespero

A chaga que, Senhora, me fizestes

Doces e claras águas do Mondego