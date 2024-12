Aurea ensaiou com Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira realizou esta manhã o ensaio geral para o Concerto de Natal da Calheta com a cantora e compositora Aurea sob a direcção do maestro Cesário Costa, num espectáculo que acontece logo à noite, pelas 21 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres.

"Será um concerto de encantar ao público, onde todos, juntamente com os artistas, irão ter a oportunidade de partilhar e de vivenciar as emoções próprias desta época natalícia, com alegria e em união", dá conta numa nota publicada na página da OCM

Como habitualmente esta iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal da Calheta Madeira estando a gerar muita expectativa na localidade, e também nos concelhos vizinhos, pelo que a organização prevê o pavilhão totalmente esgotado.

Por falar em pavilhão, está totalmente transfigurado, com uma decoração que já recolhe elogios.