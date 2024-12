Multas por excesso de velocidade multiplicam por dois

Duplicam multas por excesso de velocidade é a manchete com foto a acompanhar desta edição do DIÁRIO deste domingo, 8 de Dezembro de 2024. "Polícia levantou 801 autos de contra-ordenação entre Janeiro e Novembro. Mais de 50 mil veículos foram fiscalizados. Carro-patrulha com radar de alta-definição vai varrer via rápida no próximo ano". Fiquem atentos às páginas 10 e 11.

Essência do Vinho regressa em Novembro de 2025 é o segundo título mais forte desta edição domingueira, na qual informamos que a "Iniciativa contou com mais de três centenas de visitantes por dia para conhecer vinhos de 37 produtores". Saiba como foi o último dia e o balanço da organização na página 32.

Derrota ao 'cair do pano' é o resultado de ontem, jogo na qual o "Nacional não aguentou a pressão final do Gil Vicente e, em véspera de aniversário, recebeu a pior prenda, perdendo por 2-1". Leia a crónica nas páginas 14 e 15.

Aumenta número de navios que pernoitam no Funchal é a notícia que dá conta que a "Administração dos Portos revela os benefícios que os 'overnights' trazem para a cidade", acrescentamos. Leia a notícia na página 40.

Por fim, Nas profundezas do nosso passado conta a história de "Tânia Ornelas, jovem empreendedora", que "dedica-se em exclusivo à genealogia. Descobriu que, ela própria, pertence à linhagem do descobridor Tristão Vaz Teixeira". Saiba mais nas páginas 6 e 7.

Tenha um bom domingo.