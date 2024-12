Calheta recebe Aurea para concerto de Natal

A Câmara Municipal da Calheta recorda que amanhã, sexta-feira, 6 de Dezembro, irá promover a partir das 21h00, no Pavilhão do CDR Prazeres, "mais uma edição do 'Concerto de Natal', destinado a toda a população do concelho e visitantes".

Mais importante é que além da artista de renome, Aurea, que vem expressamente à Madeira para esta actuação com a Orquestra Clássica da Madeira, as entradas são gratuitas, embora "limitada à lotação do espaço", recorda a autarquia.

"A Autarquia convidou, para esta edição, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa. A artista AUREA vai juntar-se à Orquestra Clássica da Madeira e por isso o resultado só poderá ser uma noite mágica e inesquecível", acredita.

"O Município convida assim toda a população a fazer parte deste momento especial em que se pretende celebrar a magia típica desta época através da harmonia da música", conclui.