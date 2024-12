Aurea e Orquestra Clássica da Madeira dão concerto de Natal na Calheta

A cantora Aurea, em conjunto com a Orquestra Clássica da Madeira, dá esta noite, às 21 horas, o Concerto de Natal da Calheta que decorre, como habitualmente, no pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

A artista que costuma ser mentora e jurada em programas de talentos como o “The Voice Portugal” e “A Máscara” tem vindo a ser uma referência no panorama musical com uma agenda preenchida continuando a actuar em todo o país, desde as maiores salas às festas mais pequenas sendo amplamente conhecida pelos êxitos como “Busy”, “Frágil”, “Recomeço” e “IDidn’t Mean It”, no entanto para este concerto as opções serão naturalmente para canções de Natal sendo aberto a qualquer pessoa, tanto residentes, como visitantes, com entrada livre.

"Será um concerto de encantar ao público, onde todos, juntamente com os artistas, irão ter a oportunidade de partilhar e de vivenciar as emoções próprias desta época natalícia, com alegria e em união", adianta a Orquestra Clássica da Madeira.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 16h30 - Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas - Simpósio: Rota da Saúde, no Centro Cultural e Investigação do Funchal

- 9h30 - Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do Encontro Cibersegurança & Proteção de Dados, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

- 10h30 - PS-Madeira visita às instalações da GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana, na Ponta do Sol

- 11h00 - Reunião da 1ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h00 - José Manuel Rodrigues estará presente na Sessão Solene Evocativa dos 100 Anos do Nascimento de Mário Soares, com a presença de Ireneu Cabral Barreto, na Assembleia da República

11h30 - Reunião da 1ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finança, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - PSD Madeira visita a um empreendimento habitacional em construção no Garajau.

-12h30 - JPP realiza acção Política, na Sala de imprensa da ALRAM

- 14h30 - PAN Madeira faz visita ao Bairro da Argentina, em Câmara de Lobos



- 15h00 - Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais e Associação Sem Limites presentes na Sessão da Antestreia - Circo Solidário, no Circo Mundial - Cais 8

- 15h00 - Cerimónia de Assinatura do Contrato-Programa entre o Governo Regional, representado através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e a Universidade da Madeira (UMa), no âmbito do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina (CBMIM), na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas

- 18h00 - A Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo, celebra o seu 31º Aniversário, com a inauguração da exposição intitulada "Atlas do Planeamento".

- 18h00 - Lançamento do Livro "Escrito a Pedra e Ínsulas… Frente Funchal e Veneza" de Irene Lucília, na Sala do Senado - UMa Campos da Penteada

- 18h00 - Tomada de posse dos corpos sociais da ARTM - 2025/2028, no Edifício Fórum de Machico (antiga sala de cinema)

- 18h00 - Lançamento do Livro do Bispo Emérito do Funchal D. Teodoro Faria intitulada ‘Repouso de Deus em Jerusalém: Peregrinações e Migrações’, apresentado por Alberto João Jardim, com a presnça de Miguel Albuqurque, na Igreja Colégio

- 18h00 às 22h00 - Essência do Vinho Madeira 2024, no Forum Pestana - Casino da Madeira

- 20h00 - Espectáculo incluído na XXIX Edição do ETUMa - Festival de Tunas Universitárias da Madeira - Noite de Serenatas, no Colégio dos Jesuítas

- 20h00 - PSD realiza Jantar de Natal no Porto Santo, no Restaurante PCO-Grill

- 21h00 - Orquestra Clássica da Madeira dá concerto de Natal Com a cantora portuguesa Aurea e Maestro Cesário Costa, no Pavilhão do CDR Prazeres - Calheta

- 21h30 - J.F.Imaculado Coração de Maria - Gala comemorativa do seu 69.º aniversário, no Salão Paroquial

CURIOSIDADES:

- Dia de São Nicolau;

- Este é o tricentésimo quadragésimo primeiro dia do ano. Faltam 25 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1185 - Morre, com 76 anos, D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal e fundador da nacionalidade, em Coimbra.

1383 - D. João, Mestre de Aviz, apunhala o Conde de Andeiro, favorito da rainha Leonor Telles. O facto marca o início da revolução popular pela soberania portuguesa (1383-1385).

1865 - É abolida a escravatura nos Estados Unidos, com a aprovação da 13.ª Emenda Constitucional pelo Presidente Abraham Lincoln durante a Guerra Civil norte-americana (1860-1865).

1910 - O Governo da I República Portuguesa reconhece o direito à greve e regulamenta o seu exercício.

1913 - É inaugurado o Theatro Polytheama (Teatro Politeama), com a estreia da opereta Valsa de Amor, com a presença do Presidente da República, Manuel de Arriaga, e do presidente do Conselho de Ministros, Afonso Costa.

1921 - O Reino Unido assina um tratado de paz com a Irlanda. O tratado estabelece o Estado Livre da Irlanda, no seio da comunidade britânica.

1938 - A França e a Alemanha de Hitler assinam o pacto de inviolabilidade das fronteiras entre os dois países.

1954 - É aprovado o Plano de Rega do Alentejo, que acabará por dar origem ao projeto da Barragem do Alqueva.

1960 - O Sal é escala do chamado "Voo da Amizade TAP/PANAIR", que liga Lisboa ao Recife e ao Rio de Janeiro, no Brasil.

1972 - Os Estados Unidos lançam a Apollo 17, nave que efetua a última exploração lunar.

1976 - Morre, no exílio, o antigo Presidente brasileiro, João Goulart, derrubado em 1964, num golpe militar. Tinha 57 anos.

1978 - A Espanha aprova, em referendo, a Constituição que consagra a Democracia.

1983 - Morre, com 90 anos, Maria Lamas, jornalista e escritora, pedagoga e investigadora, tradutora e fotógrafa, lutadora pelos direitos humanos e cívicos em tempos de ditadura, autora de "O Mundo dos Deuses e dos Heróis" e "As Mulheres do Meu País".

1985 - O Reino Unido e os Estados Unidos assinam um acordo de cooperação para o programa de defesa espacial do Presidente Reagan, conhecido como Guerra das Estrelas.

1989 - Demite-se o Presidente da Alemanha Democrática, RDA, Egon Krenz.

1990 - O líder iraquiano, Saddam Hussein, anuncia a libertação de todos os reféns ocidentais retidos no Iraque e no Kuwait.

1991 - O Prémio Pessoa é atribuído ao investigador e arqueólogo Cláudio Torres, diretor da Estação Arqueológica de Mértola.

1995 - A vila de Sintra e a paisagem circundante passam a Património Cultural da Humanidade, por decisão do comité da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

1997 - João Carrascalão é reeleito para a liderança da União Democrática Timorense, no congresso extraordinário do partido, na Austrália.

1998 - Hugo Chavez, 44 anos, é eleito Presidente da Venezuela.

2001 - Os talibãs afegãos rendem-se em Kandahar, mas continuam a oferecer resistência noutros pontos do país.

2002 - O secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O'Neill, apresenta a demissão do cargo ao Presidente George W.Bush, com fortes críticas à política desenvolvida.

2004 - Sete dos 12 membros da comissão independente, nomeada pelo Parlamento, conclui ter havido um "ato de sabotagem" no avião em que morreram Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, em Dezembro de 1980.

2005 - A escritora portuguesa Lídia Jorge ganha o Prémio Internacional de Literatura "Albatros", da Fundação Günter Grass, na Alemanha, pelo seu livro "O Vento Assobiando nas Gruas".

2006 - A agência norte-americana NASA anuncia a descoberta de vestígios de água em estado líquido na superfície no hemisfério Sul do planeta Marte.--

2015 - A Frente Nacional (FN, extrema-direita), liderado por Marine Le Pen, vence a primeira volta das eleições regionais em França, com um resultado nacional recorde.

2017 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel, afirmando que "há muito que já deveria ter sido tomada" esta decisão.

2018 - Uma equipa de arqueólogos descobre novas gravuras rupestres representativas da Arte do Côa, com figuras que reproduzem bovinos selvagens e cavalos em movimento, em Vila Nova de Foz Côa, Guarda.

2019 - A cidade brasileira do Rio de Janeiro inaugura a maior roda gigante da América Latina, com 88 metros de altura. A "Rio Star" tem 54 cabines e capacidade para transportar 432 pessoas. A FW Investimentos é a empresa responsável pelo equipamento.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto do Governo que regulamenta a prorrogação do estado de emergência entre 09 e 23 de dezembro para contenção da covid-19.

2021 - A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) aprova o medicamento RoActemra, já utilizado em doenças inflamatórias, para tratar casos graves de covid-19 em adultos.

2022 - A vice-Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é condenada a seis anos de prisão por fraude e corrupção durante os seus mandatos presidenciais, entre 2007 e 2015, e banida para sempre do exercício de cargos públicos.

