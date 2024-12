É comum dizer-se que faz mal comer laranja à noite. Inclusive existe um provérbio popular que defende que "a laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata". Mas será que estamos perante um mito?

A DECO PROteste esclarece que o fruto pode ser consumido "em qualquer altura do dia", realçando que "a sua riqueza em vitamina C é importante para a boa saúde dos vasos sanguíneos". Diz ainda que a laranja "contribui ainda para a fixação do ferro no organismo, para o crescimento e a cicatrização dos tecidos". E que, "como quase toda a fruta, é rica em água e pobre em calorias, pelo que encaixa bem na dieta para perder peso".

A laranja afecta o sono?

É atribuído à laranja um efeito excitante, que pode influenciar o sono e que talvez esta seja a justificação para a crença de que não deve comer o fruto à noite. Contudo, a DECO PROteste esclarece que esse efeito depende da quantidade ingerida e varia de pessoa para pessoa. O ideal, conforme refere, será seguir uma alimentação equilibrada e variada, sem exagerar na quantidade de cada alimento.

O sumo natural só aguenta 15 minutos?

Quanto a esta questão, diz que a vitamina C é a mais frágil das vitaminas: é solúvel na água e sensível ao calor, ao oxigénio e à luz. Daí a ideia de que, se não beber imediatamente o sumo recém-espremido, a riqueza da vitamina C se perde. Mas, conforme acrescenta, diferentes estudos deixaram claro que o teor em vitamina C de um sumo de laranja recém-espremido se mantém estável durante várias horas. Em condições normais de preparação, conservação e uso, a vitamina C não se degrada passadas 24 horas da sua preparação.

O sumo de pacote não tem vitamina C?

Como nem sempre há disponibilidade para preparar um sumo natural, os industriais são uma alternativa, pois quase não perdem vitamina C com o passar do tempo. Além disso, o teor em vitamina C não varia consoante se trate de sumo UHT (vendido à temperatura ambiente em garrafa ou pacote) ou refrigerado (vendido na secção de produtos frescos). Apresentado como natural e mais fresco, o sumo refrigerado é mais caro. Mas, de acordo com a DECO PROteste, não se justifica.

O sumo é tão saudável como a fruta?

Sobre esta questão, esclarece que quando comparamos o sumo natural com uma peça de fruta, esta é mais rica em vitaminas, minerais, flavonoides (compostos com efeito anti-inflamatório e antioxidante) e fibras. A quantidade de glicemia também é diferente. Na peça de fruta, conforme explica, o nível de açúcar no sangue aumenta progressivamente, enquanto se beber o sumo de fruta, o aumento será mais rápido. Daí a importância de as crianças não abusarem dos sumos. Consumir um copo de vez em quando, de preferência à refeição, é o ideal. Na alimentação dos mais novos, o sumo de fruta não deve substituir a água ou o leite.