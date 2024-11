“Tudo o que se faz na Madeira é polémico”

Foi depois de anunciar que a empreitada da frente-mar de São Vicente tem os dias contados para ter o seu início, obra muito contestada por associações ligadas à defesa do ambiente, que o presidente do Governo Regional atacou os que se opõem ao desenvolvimento que o seu executivo pretende promover.

“Tudo o que se faz na Madeira parece polémico”, disse, seguindo-se um rol de críticas ao que chamou de “motivações políticas” apenas com intuito de bloquear os procedimentos e com sentido de “desgastar câmaras e decisões do governo”, observou.

Miguel Albuquerque deu ainda o exemplo do troço rodoviário que o governo tem planeada para as Ginjas ao Paul da Serra, outra empreitada que na sua opinião vem salvaguardar o património ambiental, referindo-se a toda a manta florestal da Laurissilva.

Albuquerque ainda classificou de “velhos do Restelo” os que “não querem mudar nada e por eles continuávamos com os caminhos reais e levar as pessoas em redes e levar os produtos às costas”.

“O processo ainda está para lá encravado, como costuma acontecer com todos os processos judiciais em Portugal”, recriminou a morosidade dos tribunais, um atraso que segundo o governante desrespeita a vontade popular que deseja a obra realizada.

O presidente falava esta manhã numa visita às obras de reabilitação do campo da Boaventura