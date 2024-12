Rui Duarte faz revolução no 'onze' titular do Marítimo

Rui Duarte operou uma verdadeira revolução no 'onze' titular do Marítimo e apresenta várias novidades frente ao Mafra, desde logo ao assumir um novo esquema táctico - abandona o 4x3x3 e implementa o 3x5x2.

Na partida alusiva à 13.ª jornada da II Liga, agendada para as 15h30 deste domingo, o técnico dos verde-rubros vai adoptar um sistema com três defesas centrais - Rodrigo Borges, Romain Correia e Junior Almeida - e aposta também em dois avançados - Patrick e Borukov.

Borukov será titular pela primeira vez esta temporada.

Em relação à equipa titular que se apresentou no último embate, diante o Benfica B, outra das novidades prende-se com a opção do treinador dos insulares relegar o capitão de equipa, Fábio China, para o banco de suplentes e apostar em Euller no papel de ala - brasileiro que vai cobrir toda a asa esquerda maritimista.

Eis o onze inicial do Marítimo: Samu; Rodrigo Borges, Romain Correia e Junior Almeida; Euller, Danilovic, Guirassy, Carlos Daniel e Igor Julião; Patrick e Borukov.

Já no banco de suplentes estão: Gonçalo Tabuaço, Pedrinho, Cristian Ponde, Tomás Domingos, Francisco Gomes, André Rodrigues, Fábio China, Martim Tavares e Rodri.

O encontro entre Mafra e Marítimo tem hora marcada para as 15h30 e será chefiado por Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.