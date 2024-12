Albuquerque cancela presença no livro a ser apresentado por Alberto João Jardim

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, cancelou a presença na Igreja do Colégio, por ocasião da sessão de apresentação da obra do Bispo Emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria intitulada ‘Repouso de Deus em Jerusalém: Peregrinações e Migrações’.

O facto de ser o ex-presidente do Governo, Alberto João Jardim a apresentar a obra literária, terá pesado na decisão de Miguel Albuquerque, já que ambos têm ultimamente estado 'de costas voltadas' face à actual situação de crise na governação regional.

O presidente do Governo faz-se representar pelo secretário regional Jorge Carvalho.